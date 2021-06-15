По информации источника, четверо ассистентов португальского специалиста совокупно получат 700 тысяч евро за сезон. Общий зарплатный бюджет на тренерский штаб красно-белых – 3,4 млн евро.
Более того, в соглашении прописаны бонусы тренерскому штабу за победу "Спартака" в чемпионате России - общий фонд оплаты при данном исходе увеличится на 500 тысяч евро. Как будет распределяться бонус к доходу — решит сам Витория.
Также предполагаются и иные выплаты, как, например, за выход в групповую стадию Лиги чемпионов в грядущем сезоне, но они существенно ниже, чем за чемпионство.
В числе прочего отмечается, что неустойка за досрочное расторжение контракта с Виторией не превысит 50% от оставшегося на момент возможной отставки специалиста объема обязательств перед ним.
Источник: Eurostavka
Стала известна зарплата Руя Витории в "Спартаке"
Новоиспеченный главный тренер московского "Спартака" Руй Витория будет зарабатывать 2,7 млн евро в год.
Фото: ФК "Спартак"
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