"Я много лет работал с Лешей как с футболистом. Он также входил в мой тренерский штаб, был помощником. Могу сказать следующее. Это сверхответственный, амбициозный, очень системный человек. Я очень рад, что ему представилась такая возможность проявить свои качества на столь серьезном уровне. Уверен, у него все должно получиться. Чего я ему искренне и желаю", - цитирует Слуцкого "СЭ".
Напомним, что Алексей Березуцкий был назначен исполняющим обязанности главного тренера армейского клуба 15 июня после увольнения хорватского специалиста Ивицы Олича. Олич проработал главным тренером ЦСКА менее трех месяцев. Сегодня, 17 июня, генеральный директор красно-синих Роман Бабаев сообщил, что клуб не планирует искать нового главного тренера
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги красно-синие финишировали на шестом месте, набрав за 30 туров 50 очков. ЦСКА не попал в еврокубки впервые за 20 лет.
Слуцкий - о назначении Березуцкого и.о. главного тренера ЦСКА: уверен, у него все должно получиться
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий, прокомментировал решение ЦСКА назначить и.о. главного тренера Алексея Березуцкого.
Фото: ФК "Рубин"
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