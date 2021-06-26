Ярошик заявил, что в России Влашич, возможно, перестал прогрессировать. Также Ярошик отметил, что если Никола решит уйти из ЦСКА, ему лучше продолжить карьеру в Европе, а не переходить в другой клуб РПЛ.
"Не исключаю, что у Влашича сейчас стагнация в России: он несколько раз пытался уйти в другой клуб, у него была мотивация. Так что сейчас все зависит от предложений. Если есть такое, от которого нельзя отказаться — конечно, стоит двигаться вперед. Если и переходить куда-то, то лучше в Европу, а не в российский клуб посильнее. Фанаты такого резкого перехода не поймут", - сказал Ярошик.
Источник: Sport24
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Ярошик - о Влашиче: если и переходить куда-то, то лучше в Европу, а не в российский клуб посильнее
Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик высказался о будущем полузащитника "армейцев" Николы Влашича.
Фото: РПЛ
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