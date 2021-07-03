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Агент Нисбета рассказал об интересе к игроку со стороны "Краснодара" и "Спартака"

Николас Николсон, агент форварда "Хиберниана" и сборной Шотландии Кевина Нисбета, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны "Краснодара".
Фото: glasgowtimes.co.uk
Отметим, ранее СМИ сообщили, что "Краснодар" интересуется Нисбетом. Агент 24-летнего игрока подтвердил эти данные. Кроме того, по его словам, за Нисбетом также следит "Спартак".

"Краснодар" действительно интересуется Кевином. Я не буду рассказывать, кто конкретно обратился ко мне из клуба, но впервые они вышли на связь несколько месяцев назад, и с тех пор мы общаемся по поводу этого футболиста. <...> Есть ли другие претенденты на Кевина? Он нравится московскому "Спартаку". Они также выходили на контакт, мы поговорили. Но в общей сложности им сейчас интересуются около 12 клубов", - сказал агент.

Отметим, что контракт Нисбета с его нынешним клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в три миллиона евро.

Источник: РБ Спорт

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Теги: Спартак Краснодар Российские трансферы
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