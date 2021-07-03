Агент Нисбета рассказал об интересе к игроку со стороны "Краснодара" и "Спартака"

Николас Николсон, агент форварда "Хиберниана" и сборной Шотландии Кевина Нисбета, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны "Краснодара".

Фото: glasgowtimes.co.uk