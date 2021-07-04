Министр спорта Подмосковья: ЦСКА и "Локомотив" проявляли интерес к Лантратову, но конкретных предложений не было

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал об интересе к вратарю "Химок" Илье Лантратову со стороны столичных клубов.

Фото: ФК "Химки"