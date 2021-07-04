"ЦСКА и "Локомотив" проявляли интерес к Лантратову, но конкретных предложений не было. На данный момент Илья принадлежит ФК "Химки". Мы рассчитываем на него в следующем сезоне", - приводит слова Терюшкова Sport24.
Ранее появилась информация, согласно которой 25-летний голкипер подпишет контракт с ЦСКА, но останется в подмосковном клубе на правах аренды.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Лантратов провел 30 матчей, в которых пропустил 35 голов и 11 раз оставил ворота своей команды в неприкосновенности.
Министр спорта Подмосковья: ЦСКА и "Локомотив" проявляли интерес к Лантратову, но конкретных предложений не было
Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал об интересе к вратарю "Химок" Илье Лантратову со стороны столичных клубов.
Фото: ФК "Химки"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!