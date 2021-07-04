"На исполкоме я бы проголосовал за кадровые изменения по тренеру. Кто должен возглавит сборную? Иностранец. Давайте посмотрим: самый эффективный российский тренер сейчас - Слуцкий. Но какие у него были результаты в сборной?" - приводит слова Федуна "Спорт-экспресс".
Также владелец "Спартака" допускает вариант, при котором Черчесов вновь может стать главным тренером красно-белых.
"Никогда не говори "никогда". У меня уже был опыт работы с ним", - сказал Федун.
Напомним, Черчесов занимал должность главного тренера "Спартака" в 2007-2008 годах. Под его руководством московский клуб стал обладателем серебряных медалей чемпионата России (2007).
Сборную России 57-летний специалист тренирует с 2016 года.
Федун не исключил, что Черчесов вновь может возглавить "Спартак"
Владелец "Спартака" Леонид Федун ответил на вопрос о том, должен ли главный тренер сборной России Станислав Черчесов уйти в отставку после неудачного результата команды на Евро-2020.
Фото: soccer.ru
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