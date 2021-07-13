В частности, одним из пунктов возможной реформы Российской Премьер-Лиги является перевод чемпионата на швейцарскую систему.
"Швейцарская система? Почему нет. Её надо обсудить. Потом принять решение, попробовать внедрить проект в наш футбол. Внедрение системы "весна–осень" для клубов низших дивизионов будет правильным решением. С моей точки зрения, швейцарская система является хорошим предложением для реформы РПЛ. Это предложение надо очень детально обсудить и только потом принять какое-то решение", - приводит слова Колоскова Metaratings.ru.
Ранее президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов раскритиковал идею перевода РПЛ на швейцарскую систему.
Напомним, на данный момент чемпионат России, в котором принимают участие 16 лучших клубов страны, проводится по двухкруговой системе. Один круг включает в себя 15 туров. По ходу чемпионата каждая команда проводит по два матча с каждым соперником (дома и на выезде).
Почетный президент РФС: швейцарская система является хорошим предложением для реформы РПЛ
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал предполагаемые изменения в системе российского футбола.
Фото: РФС
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