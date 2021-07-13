Напомним, ранее СМИ сообщили, что РФС может изменить формат российской Премьер-Лиги. Предполагается перевод турнира на швейцарскую систему.
Иванов сообщил, что в "Урале" получили документы по реформированию лиг в России. Также он заявил, что выступает против проведения РПЛ по швейцарской системе.
"Да, нам прислали документы по реформированию лиг в российском футболе. Честно скажу, я против всяких швейцарских систем, потому что в нашем чемпионате и других странах чемпионат должен играться в два круга. А если мы опять хотим изобрести велосипед, то ни к чему хорошему это не приведет", - сказал Иванов.
Источник: Metaratings.ru
Источник: РФС намерен перевести РПЛ на швейцарскую систему
Президент "Урала": я против всяких швейцарских систем. Чемпионат должен играться в два круга
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал предложенную РФС реформу футбольных лиг в России.
Фото: "Урал"
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