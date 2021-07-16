Нападающий "Динамо" Н'Жи сообщил, что мог перейти в "Спартак" или ЦСКА

По словам Н'Жи, он не слышал об интересе со стороны "Краснодара", но знает о том, что на него претендовали "Спартак" и ЦСКА. В итоге Клинтон выбрал "Динамо" - по его словам, предложение "бело-голубых" было наиболее убедительным.
"Про "Краснодар" не слышал, а "Спартак" и ЦСКА ко мне обращались. Лично я переговоров не вел — агент рассказывал об их интересе. Но тогда мне было неинтересно переезжать в Москву. "Динамо" — другое дело: их вариант был самым убедительным", - сказал Н'Жи.
Источник: Sport24
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Фото: Sport24
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