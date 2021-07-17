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СМИ: затраты "Локомотива" на Цорна и Рангника - 5,5 млн евро в год. Томас подписал трехлетний контракт

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн подписал с "Локомотивом" контракт на три года.
Фото: "Чемпионат"
Ранее стало известно, что 34-летний функционер получил должность технического директора "железнодорожников". Он вошел в команду Ральфа Рангника, отвечающего в "Локо" за развитие клуба и спортивную его составляющую.

"Общая затрата на зарплаты Рангника и его помощников — 5,5 млн евро в год. 4,5 млн евро в год будет получать сам немец, ещё миллион евро уйдет на его помощников, включая Цорна. Если клуб захочет расторгнуть досрочно с ними контракты, то будет обязан выплатить всю зарплату до конца трудового договора", - сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, Цорн исполнял обязанности генерального директора "Спартака" с мая 2019 года по июль 2020 года.

Официально: Томас Цорн - технический директор "Локомотива"

Цорн присутствует на матче за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом" (фото)

Источник: Цорн не будет заниматься трансферами и скаутингом в "Локомотиве"

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Теги: Цорн Спартак Локомотив Рангник
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