Матчи Скрыть

Сделать ставку

Р. Билялетдинов: у "Спартака" легкий переизбыток игроков

Российский тренер Ринат Билялетдинов считает "Спартак" одним из основных конкурентов "Зенита" в борьбе за чемпионство в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: РПЛ
"Спартак" очень радует в контрольных матчах, у Витории сильный состав. У красно-белых, я бы сказал, легкий переизбыток. В том плане, что на каждой позиции у них по два, а то и по три исполнителя, да и молодежь уже достаточно опытная, плюс неплохо проявляют себя ребята, вернувшиеся из аренд", - приводит слова Билялетдинова "Российская газета".

Напомним, "Спартак" в нынешнее трансферное окно хочет усилить позиции правого защитника и опорного хавбека.

24 июля красно-белые на выезде сыграют с "Рубином" в рамках первого тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет на "Ак Барс Арене" в Казани, начало - в 20:00 по московскому времени.

4 августа подопечные Руя Витории проведут первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики".

Б. Игнатьев: на предсезонном турнире игра "Спартака" приблизилась к тому, чего хотели болельщики - лучшим аналогам игры Романцева

Терехин: в предстоящем матче РПЛ с "Рубином" "Спартаку" придется намного сложнее, чем в недавнем товарищеском

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Билялетдинов Р
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Олимпиакос" одержал минимальную победу над "Нефтчи" в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов
"ПСВ" разгромил "Галатасарай" в квалификации Лиги чемпионов 1
Алаба: поиграть с Рамосом было бы здорово
Р. Билялетдинов: у "Спартака" легкий переизбыток игроков
"Аталанта" ведет переговоры с "Сассуоло" о трансфере Бога 1
"Лудогорец" не смог обыграть "Муру" в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов 1
Заболотный: забудьте того Заболотного, которого вы знали много лет назад. Начинаю в ЦСКА с чистого листа 7
Б. Игнатьев: на предсезонном турнире игра "Спартака" приблизилась к тому, чего хотели болельщики - лучшим аналогам игры Романцева эксклюзив
Черчесов вышел из состава технического комитета РФС
Форвард "Спартака" Кутателадзе, которым интересовался "Зенит", перестал считаться легионером в РПЛ 1
Горецка может бесплатно перейти в мадридский "Реал"
Годин, которым интересовались ЦСКА и "Динамо", подтвердил, что "Кальяри" получал предложение из России 1
Итальянский журналист: "Зенит" - лучший союзник "Милана" в переговорах по Влашичу 9
Официально: Старфельт перешел из "Рубина" в "Селтик"
Источник: "Монако" предложил ЦСКА 30 млн евро за Влашича 10
Бывший нападающий "Ахмата" Балай подписал контракт с "Нижним Новгородом"
Судья Безбородов выгнал из дома жену, избившую сына Стаса Пьехи 23
"Кальяри" арендовал у "Интера" Далберта, на которого претендовал ЦСКА
Бывший игрок "Спартака" Рохо стал участником потасовки после матча Кубка Либертадорес (видео)
СМИ: Капелло вновь хотел возглавить сборную России 8
"Кайрат" обыграл "Црвену Звезду" в матче квалификации Лиги чемпионов, Вагнер Лав отыграл всю встречу
Федотов: у "Сочи" непростой график: 12 матчей за 35 дней 4
Стало известно расписание трансляций матчей 1-го тура РПЛ 1
Источник: Роспотребнадзор Москвы по САО указал ЦСКА провести матч с "Уфой" без зрителей 4
Слуцкий спел на татарском языке в новом ролике "Рубина" (видео) 7
Терехин: в предстоящем матче РПЛ с "Рубином" "Спартаку" придется намного сложнее, чем в недавнем товарищеском 2 эксклюзив
Источник: Черчесов покинул состав технического комитета РФС 3
Слуцкий - о жеребьевке Лиги конференций: "Рубин" и все российские клубы имеют проблемы с квалификацией 4
"Спартак" выступил с заявлением по поводу допуска болельщиков на домашние матчи РПЛ 1
Селюк - о включении Гогуа в заявку на РПЛ: ЦСКА молодцы, движутся в правильном направлении
Все новости
-