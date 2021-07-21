"Спартак" очень радует в контрольных матчах, у Витории сильный состав. У красно-белых, я бы сказал, легкий переизбыток. В том плане, что на каждой позиции у них по два, а то и по три исполнителя, да и молодежь уже достаточно опытная, плюс неплохо проявляют себя ребята, вернувшиеся из аренд", - приводит слова Билялетдинова "Российская газета".
Напомним, "Спартак" в нынешнее трансферное окно хочет усилить позиции правого защитника и опорного хавбека.
24 июля красно-белые на выезде сыграют с "Рубином" в рамках первого тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет на "Ак Барс Арене" в Казани, начало - в 20:00 по московскому времени.
4 августа подопечные Руя Витории проведут первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики".
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Р. Билялетдинов: у "Спартака" легкий переизбыток игроков
Российский тренер Ринат Билялетдинов считает "Спартак" одним из основных конкурентов "Зенита" в борьбе за чемпионство в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: РПЛ
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