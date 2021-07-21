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Сочи
19:00
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Источник: "Монако" не интересуется Влашичем

"Монако" не заинтересован в услугах полузащитника ЦСКА Николы Влашича.
Фото: РПЛ
Напомним, ранее сообщалось, что "Монако" вступил в борьбу за Влашича. Указывалось, что "монегаски" предложили ЦСКА 30 миллионов евро за трансфер хорвата.

По сведениям источника, означенная выше информация не соответствует действительности. Отмечается, что "Монако" не предлагал 30 миллионов евро за Влашича. Более того, "монегаски" вовсе не проявляли интерес к игроку.

Отметим, по данным СМИ, Влашич в нынешнее трансферное окно может перейти в "Милан".

Источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Влашич оказывает давление на ЦСКА, чтобы его отпустили в "Милан"

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Теги: Влашич ЦСКА Монако
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