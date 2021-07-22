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Акинфеев: мы провалили сезон, ЦСКА не должен занимать 6 место

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился впечатлением от выступления команды в прошлом сезоне РПЛ.
Фото: ФК ЦСКА
- Стоит ли нам забыть минувший сезон? Последний сезон вполне можно назвать провальным. Верю, что команда воспрянет духом. За нами армия красно-синих болельщиков, грустить практически после каждой игры им совсем не хочется. Мы не привыкли, и я в особенности, что ЦСКА занимает шестое место. Будем стараться изо всех сил, чтобы на этот раз все сложилось для нас хорошо, - передаёт слова голкипера Bobsoccer.ru.

Акинфеев выступает за ЦСКА на протяжении всей карьеры, начиная с 2003 года. За это время 35-летний вратарь провёл в высшем российском дивизионе 485 матчей, в которых пропустил 387 мячей, в 222 встречах сохранил ворота в неприкосновенности.

Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,5 млн евро. Компенсация за переход игрока достигала максимального значения в 20 млн евро в 2009 и 2014 годах.

Отметим, что ЦСКА не пробился в еврокубки впервые с сезона-2001/02.

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Теги: ЦСКА Акинфеев
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