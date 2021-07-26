По предварительной информации, Оздоев повредил крестообразные связки колена. Ситуация прояснится после финального обследования, сообщает источник.
Напомним, что Оздоев получил повреждение в начале матча с "Химками", прошедшего в рамках первого тура российской Премьер-Лиги (3:1). Полузащитник не смог продолжить встречу и был заменен.
Источник: Чемпионат
"Зенит" одержал волевую победу над "Химками" в матче первого тура РПЛ
Источник: Оздоев получил серьезную травму и выбыл на длительный срок
Хавбек "Зенита" Магомед Оздоев получил серьезную травму связок колена и выбыл на продолжительный срок.
Фото: "Зенит"
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