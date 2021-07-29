"Краснодар" готов предложить Крыховяку контракт сроком на два года. При этом в расчет берется нынешний сезон. Сторона игрока хотела бы получить трехлетний контракт.
Отмечается, что одним из ключевых факторов является заработная плата Крыховяка. Польский полузащитник получает в "Локомотиве" три миллиона евро в год. Также указывается, что пока "Локо" не сделал игроку конкретное предложение по продлению контракта.
Источник: РБ Спорт
Источник: "Краснодар" ведет переговоры с Крыховяком
Стали известны детали возможного трансфера Крыховяка в "Краснодар"
Обнародована информация по возможному трансферу хавбека "Локомотива" Гжегожа Крыховяка в "Краснодар".
Фото: "Локомотив"
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