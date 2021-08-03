Роспотребнадзор направил в суд дело против РПЛ из-за нарушений на Суперкубке

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области направило в суд 2 протокола о нарушениях. Оба дела возбуждены по ч.2 ст. 6.3. КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения").
Напомним, ранее Роспотребнадзор открыл дело в отношении стадиона "Калининград" из-за матча за Суперкубок России. Учреждение решили привлечь к ответственности в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, которые были установлены для профилактики распространения коронавируса в регионе. Матч за Суперкубок посетили более 16 тысяч человек. Через несколько дней после матча власти региона ограничили число посетителей домашних игр местной "Балтики" 500 зрителями.
В игре за Суперкубок России-2021, который прошел 17 июля в Калининграде, приняли участие чемпион России "Зенит" и обладатель Кубка страны "Локомотив". Матч закончился победой петербургской команды со счетом 3:0. Эту встречу обслуживала судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном.
Источник: Интерфакс
Роспотребнадзор открыл дело в отношении стадиона "Калининград" из-за Суперкубка. Арену могут закрыть на три месяца
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Роспотребнадзор инициировал возбуждение административного дела из-за матча за Суперкубок России в отношении Российской Премьер-лиги.
Фото: РПЛ
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