"Ростов" - интересный для меня клуб. Я знаком с "Ростовом", там выступали исландские футболисты. Мне было бы интересно, но я не знаю, являюсь ли претендентом на пост главного тренера на самом деле. Никто со мной не связывался, но в „Ростове“ наверняка знают, что у меня закончился контракт с "Аль-Араби" и я доступен", - цитирует Хадльгримссона "РБ Спорт".
Напомним, вчера с поста главного тренера "Ростова" ушел Валерий Карпин. Теперь он будет работать только в сборной России.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Ростов" рассматривает кандидатуру бывшего наставника сборной Исландии Хеймира Хадльгримссона. Сейчас 54-летний специалист находится без клуба. Последним местом работы Хадльгримссона был клуб из Катара "Аль-Араби". Эту команду он возглавлял с декабря 2018 по июнь текущего года.
Главным достижением специалиста является 1/4 финала чемпионата Европы 2016 года со сборной Исландии. На этой стадии турнира исландцы уступили сборной Франции (2:5). Также под его руководством Исландия уверенно отобралась на чемпионат мира 2018 года в России.
СМИ: "Ростов" может пригласить бывшего главного тренера сборной Исландии
Хадльгримссон: мне было бы интересно поработать с "Ростовом", но никто из клуба не звонил
Бывший наставник сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон прокомментировал новость о том, что может возглавить "Ростов".
Фото: "Getty Images"
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