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Яровинский: из-за лимита "Рубин" будет вынужден расстаться с Сайто

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский сообщил, что клуб расстанется с японским полузащитником Мицуки Сайто из-за лимита на легионеров.
Фото: "Рубин"
По словам Яровинского, "Рубин", вероятно, расстанется с Сайто после трансфера Монтассара Тальби из "Беневенто". Японский игрок уже ищет себе новый клуб, заявил спортивный директор казанцев.

"Тальби будет сразу включен в заявку, поэтому кого-то из футболистов мы будем вынуждены вывести из заявки на чемпионат России. У нас есть план А, план B и план C, поэтому мы еще в процессе обсуждения. К сожалению, из-за лимита, который сильно сковывает руки всем клубам, мы будем вынуждены расстаться с Мицуки Сайто. Не потому, что он плохой футболист, а только из-за проблем с лимитом. Сейчас он находится в поисках новой команды", - сказал Яровинский.

Источник: Metaratings

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Теги: Яровинский Сайто Рубин
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