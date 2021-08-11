Карасев: зависть для России – норма. Пошел на повышение – чей-то, зарабатывает больше – незаслуженно

Российский арбитр Сергей Карасев высказался об отношении к себе со стороны коллег.

Фото: инстаграм Сергея Карасева

- Чувствуется ли зависть со стороны коллег? Я никогда не думал об этом, но я точно могу сказать, что в принципе зависть для России – это нормальная штука, в любой профессии. Пошел на повышение – значит, чей-то. Зарабатывает больше – незаслуженно. Я лучше, а мне не дают. На этих разговорах не надо зацикливаться – не обращать внимания и идти своим путем, – передаёт слова Карасева пресс-служба РФС.Напомним, Сергей Карасев вместе со своей бригадой получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Вильярреалом". Ранее арбитр не получал право на судейство финальных игр главных европейских турниров.Сообщалось, что Карасев может быть не допущен к высокорейтинговым матчам по причине своего отношения к международной акции BLM. Арбитр ранее отказывался вставать на колено перед игрой 1/8 Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Боруссией". Тем не менее несогласие Карасева с принятием участия в акции не помешало ему получить назначение на матч за Суперкубок.Игра между "Челси" и "Вильярреалом" состоится сегодня. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.