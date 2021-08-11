Николай Рассказов: фон, созданный внутри "Спартака", повлиял на результаты команды

"Мы все-таки футболисты, но фон не может не отражаться на нас, потому что есть давление. Особенно когда происходят некие неурядицы. После поражения в первой игре чемпионата поменялось настроение, это тоже повлияло на нас, потому что когда проигрываешь, ты расстроен", - приводит слова футболиста РИА Новости.
Напомним, во вчерашнем матче против лиссабонской "Бенфики" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Спартак", дважды пропустив, оставил ворота соперника в неприкосновенности.
Первая игра этих команд завершилась с аналогичным счётом. "Бенфика" продолжит выступление в главном европейском клубном турнире - Лиге чемпионов и в следующем матче встретится с ПСВ.
"Спартак" покидает ЛЧ и отправляет в групповую стадию Лиги Европы.
Отметим, что нынешний наставник красно-белых Руй Витория с июля 2015 по январь 2019 возглавлял лиссабонцев. Под руководством специалиста "Бенфика" дважды становилась чемпионом Португалии.
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Фото: ФК "Спартак"
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