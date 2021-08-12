По словам Жиго, на данный момент он и его партнеры по "Спартаку" сосредоточены на выступлениях в РПЛ.
"На данный момент мы сфокусированы на чемпионате [России]. Что касается "Бенфики", то жаль, что мы сыграли дома всего при трех тысячах человек. Теперь нам нужно думать об игре с "Уралом" и выигрывать этот матч", - сказал Жиго, отвечая на вопрос о Лиге Европы.
Напомним, что ранее "Спартак" уступил "Бенфике" на выезде в ответной встрече третьего раунда квалификации Лиги чемпионов (0:2). Москвичи, проиграв сопернику со счетом 0:4 по сумме двух матчей, выбыли из розыгрыша ЛЧ. Они выступят в групповом раунде Лиги Европы. "Бенфика" оспорит путевку в групповую часть Лиги чемпионов в противостоянии с ПСВ.
Источник: ТАСС
Жиго заявил, что пока не думает о возможных соперниках "Спартака" в групповом раунде Лиги Европы
Защитник "Спартака" Самуэль Жиго заявил, что сейчас не думает о возможных соперниках команды по групповому раунду Лиги Европы.
Фото: "Спартак"
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