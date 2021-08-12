По информации источника, "Дженоа" собирается взять Гайча в аренду с правом выкупа. Вероятно, если игрок перейдет в генуэзский клуб, опция выкупа может быть активирована по завершении нынешнего сезона.
Отмечается, что "Дженоа" планирует подписать Гайча в качестве замены бывшему форварду "Ростова" Элдору Шомуродову, недавно перешедшему в "Рому". Отметим, что сумма трансфера Шомуродова из "Дженоа" в римский клуб составила 17,5 миллиона евро. Элдор подписал контракт сроком на пять лет.
Напомним, что в минувшем сезоне Гайч выступал за "Беневенто" на правах аренды.
Источник: Eurostavka
"Лидс" заинтересован в подписании Гайча
Источник: Гайч может вернуться в Серию А. Форвардом ЦСКА интересуется "Дженоа"
"Дженоа" заинтересован в услугах нападающего ЦСКА Адольфо Гайча.
Фото: ЦСКА
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