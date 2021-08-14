Мележиков заявил, что "Спартак" ведет работу по подписанию игрока на позицию правого защитника. При этом рассматриваются варианты с приобретением как легионера, так и российского футболиста.
"Мы проводим работы по правому защитнику. Причем прорабатываем два варианта: легионер или русский. Если русский, то игрок с качествами, который сможет составить конкуренцию Рассказову. <...> Что касается опорника или другого легионера, то нужна продажа. Если получится продажа, над которой мы работаем, то освободится легионерское место и возможности для подписания", - заявил Мележиков.
Источник: Матч ТВ
Мележиков: Бакаеву не нужно зацикливаться на продлении контракта. Ему нужно думать о более высокой результативности
Мележиков: "Спартак" проводит работы по правому защитнику. Прорабатываем два варианта - легионер или русский
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков сообщил, какие варианты усиления состава рассматривают в клубе.
Фото: "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!