- В принципе, результат закономерен. Встречались две классные команды из числа сильнейших в России. Дерби двух столиц. "Зенит" не выглядел так сильно, каким его видят всё время. И ничья справедлива. Другое дело, что "Локомотив" мог победить после удаления, но не использовал его. Более того, после него скорее "Зенит" прибавил. Он играл в меньшинстве лучше, чем в полном составе. "Локо" не смог перехватить инициативу и из-за этого довольствовался только ничьей и едва не проиграл, - передают слова Булыкина "Известия".
В центральном матче 4 тура Российской премьер-лиги "Локомотив" и "Зенит" сыграли между собой вничью со счетом 1:1. На 50 минуте матча "железнодорожники" получили численное преимущество - вторую желтую карточку за грубую игру получил полузащитник "Зенита" Далер Кузяев. Однако хозяева не смогли в большинстве открыть счет и пропустили опасную контратаку - Сердар Азмун вышел один на один с вратарем "Локо" Маринато Гильерме, который был вынужден сбить нападающего. На 85 минуте с пенальти отличился Алексей Сутормин. "Железнодорожники" успели отыграться - на 90 минуте нападающий Федор Смолов также с пенальти провел ответный мяч.
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Булыкин: "Локомотив" мог победить после удаления у "Зенита", но не использовал его
Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал итоги матча "железнодорожников" с "Зенитом" (1:1) в рамках 4 тура РПЛ.
Фото: ТАСС
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