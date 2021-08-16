Губерниев - о Карпине после интервью: за такого тренера и за его команду хочется болеть

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлением от совместного эфира с новым главным тренером сборной России
Валерием Карпиным.
Ведущий пришёл в восторг от поведения наставника национальной команды. По мнению Губерниева, Карпин показал значительный уровень остроумия. Также комментатор высоко оценил отношение главного тренера к своему делу. В конце сообщения Губерниев задал вопрос, который для российских болельщиков уже долгое время ассоциируется с личностью Карпина: "Валере, верите?"
Первый матч под руководством нового наставника сборная России
проведёт первого сентября. Противостоять команде Карпина будет сборная Хорватии. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Следующие два матча в рамках отбора к чемпионату мира - 2022 в Катаре сборная России проведёт четвёртого и седьмого сентября против команд из Кипра и Мальты, соответственно.