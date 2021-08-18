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Сандро Шварц: Евгеньев — важная часть "Динамо". Не было мыслей по его трансферу в ЦСКА

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц прокомментировал информацию о возможном переходе защитника бело-голубых Романа Евгеньева в ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо"
"Евгеньев — наш игрок. Не было мыслей по его трансферу в ЦСКА. Он важная часть нашей команды. У нас высокая конкуренция, поэтому пока он не попадает в состав.

Последние недели он профессионально выкладывается на тренировках. Рано или поздно он получит возможность сыграть и проявить свои лучшие качества", — заявил Шварц на пресс-конференции перед матчем с "Уралом".

Ранее сообщалось, что Евгеньев может пополнить состав другого московского клуба - ЦСКА.

В текущем сезоне защитник сыграл за "Динамо" в РПЛ только одну минуту в конце встречи с "Уфой".

Прошлый розыгрыш чемпионата России Евгеньев провёл в основном составе бело-голубых. Футболист принял участие в 27 играх, в которых отличился забитым мячом и результативной передачей.

Евгеньев потерял место в основе "Динамо" после перехода Фабиана Бальбуэна. Игрок присоединился к бело-голубым в июле нынешнего года после окончания контракта с английским "Вест Хэмом".

Источник: Евгеньев может перейти из "Динамо" в ЦСКА

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Теги: Шварц Динамо Евгеньев Российские трансферы
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