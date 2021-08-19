Также сообщалось, что 29-летний алжирец привлек внимание "Ниццы".
По словам Яровинского, данный футболист не интересен "Рубину".
Команда Леонида Слуцкого по итогам четырех туров Российской Премьер-Лиги делит 1-2 место с санкт-петербургским "Зенит". В активе команд по 10 очков.
Напомним, в матче третьего тура РПЛ травму получил форвард "Рубина" Джордже Деспотович.
Источник: "БИЗНЕС Online"
В "Рубине" прокомментировали информацию об интересе к форварду "Монпелье" Делору
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский отреагировал на слухи, согласно которым казанский клуб заинтересован в подписании нападающего "Монпелье" Анди Делора.
Фото: Getty Images
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