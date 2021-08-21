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Витория - о ситуации в "Спартаке": тем, кто не разделяет мои взгляды, не место в команде

Наставник "Спартака" Руй Витория после матча пятого тура РПЛ с "Арсеналом" (1:1) ответил на вопрос, можно ли сказать, что "красно-белые" находятся в кризисе.
Фото: "Российская газета"
Витория отметил, что не считает сложившуюся ситуацию кризисной.

"Нет, кризисом я это не назову. Конечно, когда команда не выигрывает, это всегда непросто. Но это не кризис, а испытание своего рода. Не вижу, чтобы кто-то жаловался на что-то. Нужно просто продолжать работу.

Не все так гладко, как мне бы хотелось. Но я в такой ситуации первый, кто будет продолжать двигаться вперед и возьмет с собой игроков, разделяющих мои взгляды. Тем, кто их не разделяет, тут не место", - заявил главный тренер "Спартака".

Отметим, что на данный момент "Спартак", набрав семь очков, пребывает на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Sports.ru

"Спартак" сыграл вничью с "Арсеналом" на выезде

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Теги: Витория Спартак
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