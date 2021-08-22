"Чемпионат только стартовал, Руй Витория пока к нему только адаптируется. Дайте ему поработать. Думаю, нужно набраться терпения, тогда и результаты придут", - сказал Рианчо.
Также он ответил на вопрос о том, согласился ли бы на предложение снова возглавить "Спартак".
"Спартак" - отличный клуб. Думаю, очень немногие тренеры могут сказать "Спартаку" нет", - заявил Рианчо.
Отметим, что на данный момент "Спартак" пребывает на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе москвичей семь очков после пяти туров чемпионата.
Источник: Спорт-Экспресс
Рианчо ответил на вопрос, согласился ли бы он снова возглавить "Спартак"
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо отреагировал на исход встречи "красно-белых" с "Арсеналом" (1:1) в пятом туре РПЛ.
Фото: "СЭ"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!