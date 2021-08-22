По информации источника москвичи решили не продавать 27-летнего француза в ближайшее время.
Сообщается, что руководство клуба пришло к соглашению с игроком. Он выполняет свои обязанности до истечения срока контракта, после чего сможет покинуть красно-белых на правах свободного агента.
Отметим, что договор между "Спартаком" и Жиго рассчитан на срок до 30 июня 2022 года.
Красно-белые имели вариант с продажей француза в "Торино" и приобретением другого защитника на его место. Тем не менее руководство клуба посчитало это невыгодным. Сумма компенсации за игрока могла составить не более 3,5 млн евро, что не позволило бы рассчитывать на приобретение схожего по уровню мастерства Жиго защитника.
Источник: телеграм-канал "Мутко против".
Источник: "Спартак" отказался от идеи продажи Жиго нынешним летом
"Спартак" принял решение сохранить в текущее трансферное окно защитника команды Самюэля Жиго.
Фото: ФК "Спартак"
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