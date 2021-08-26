Селюк: Гончаренко ЦСКА угробил, а сейчас принялся за "Краснодар"

"Николич тактически переиграл Гончаренко в прошлом туре. Гончаренко пытается строить из "Краснодара" то, что у него не получилось в ЦСКА. Он ЦСКА угробил, сейчас принялся за "Краснодар". С Гончаренко "Краснодар" проиграл "Химкам", "Локомотиву" в этом сезоне. Они у кого собираются выигрывать? У "Ростова", потому что купили за 6 миллионов у них Чернова и Ионова?" - цитирует Селюка Metaratings.ru.
В пятом туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на выезде уступил "Локомотиву" со счетом 2:1. В составе "железнодорожников" дублем отметился нападающий Федор Смолов, за "быков" забивал форвард Джон Кордоба.
По итогам пяти туров РПЛ команда Гончаренко располагается на девятой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе шесть очков. Завтра, 27 августа, "Краснодар" дома будет принимать казанский "Рубин".
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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о работе главного тренера "Краснодара" Виктора Гончаренко, ранее занимавшего аналогичную должность в ЦСКА.
Фото: "БИЗНЕС Online"
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