Гришин: "Локомотив" предложил Марадишвили в четыре раза больше, любой уважающий себя человек перейдет

Напомним, ранее сообщалось, что Марадишвили вскоре, вероятно, перейдет в "Локомотив". При этом, по данным журналиста Нобеля Арустамяна, "Локо" готов платить игроку зарплату, почти в четыре раза превышающую ту, что он получает в ЦСКА.
Гришин заявил, что Марадишвили можно понять. По его словам, "Локомотив" предложил хорошие условия контракта, и согласие игрока на переход выглядит логичным.
"Насколько я понял, в "Локомотиве" ему личную зарплату поднимают, в ЦСКА, наверное, не поднимали. Любой футболист хочет больше зарабатывать. Марадишвили можно понять. <...> Не последнее дело для него - это условия личного контракта. "Локомотив" дал в четыре раза больше, любой уважающий себя человек перейдет, если тебе дают такую зарплату. Это логично", - сказал Гришин.
Источник: Sport24
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Фото: ЦСКА
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