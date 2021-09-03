Сообщается, что 31-летний футболист прибыл в Тулу, чтобы подписать контракт с местной командой.
Камболов находится без клуба с лета текущего года, когда истек двухлетний контракт с "Краснодаром". Ранее полузащитник также выступал за "Рубин", "Нефтехимик", "Волгарь" и академии московского "Локомотива".
Сегодня тульский клуб объявил о назначении главным тренером команды черногорского специалиста Миодрага Божовича.
Источник: Eurostavka.
Обиды забыты? Божович во второй раз вернулся спасать тульский "Арсенал"
Тульский "Арсенал" объявил о возвращении Божовича на пост главного тренера
Источник: Камболов подпишет контракт с "Арсеналом"
Российский полузащитник Руслан Камболов станет игроком тульского "Арсенала".
Фото: ФК "Краснодар"
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