Напомним, ранее стало известно, что Камано не может вылететь из Гвинеи и вернуться в Москву. В Гвинее закрыли границы из-за напряженной политической ситуации в стране.
Селюк в своем комментарии заявил, что способен помочь "Локомотиву" вывезти футболиста из Гвинеи. По его словам, Камано может улететь из соседней страны, если переберется на ее территорию на автомобиле.
"Я уверен, что этот вопрос можно решить. Просто нужно обратиться к тем людям, которые могут помочь "Локомотиву" и Франсуа. Скажу так, если "Локомотив" обратится ко мне - вывезу Камано из Гвинеи! <...> Если в Гвинее всё закрыто, через соседнее государство можно улететь. Переехать в него на машине или автобусе", - сказал Селюк.
Источник: Чемпионат
"Локомотив" прояснил ситуацию с Камано, остающимся в Гвинее из-за напряженной политической ситуации в стране
Селюк выразил готовность помочь "Локомотиву" вывезти Камано из Гвинеи
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о ситуации с форвардом "Локомотива" Франсуа Камано.
Фото: РИА Новости
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