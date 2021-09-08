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Журналист Браун: Рангник постоянно повторял Анджорину, что тот похож на Де Брюйне

Стали известны детали переговоров между руководителем отдела спорта и развития "Локомотива" Ральфом Рангником и полузащитником Фаустино Анджорином.
Фото: инстаграм Фаустино Анджорина
Сообщается, что между сторонами произошел телефонный разговор, который убедил 19-летнего Анджорина перейти на правах аренды в "Локомотив". Рангник постоянно упоминал, что англичанин очень похож на полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне.

Анджорин перешел в "Локомотив" из "Челси" на правах годичной аренды. У московского клуба будет приоритетное право выкупа футболиста в конце сезона.

Источник: Английский журналист Пол Браун для Sport24.

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Теги: Локомотив Челси Рангник Анджорин
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