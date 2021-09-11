— Всех с победой. Как дебют Кофрие? Отлично, — цитирует Рассказова "СЭ".
24-летний Кофрие дебютировал за "Спартак" в игре 7-го тура чемпионата России против "Химок" (3:1). Через четыре дня "Спартак" начнет групповой этап Лиги Европы поединком против польской "Легии" дома.
23-летний Рассказов сыграл в восьми матчах по ходу сезона и отдал голевую передачу.
Контракт россиянина действует до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает защитника в 1.5 миллиона евро.
Рассказов оценил дебют Кофрие
Защитник "Спартака" Николай Рассказов прокомментировал дебют Максимилиана Кофрие в команде.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!