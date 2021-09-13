По информации источника, контракт Кашшаи с РФС был рассчитан до окончания нынешнего сезона. При этом венгерскому специалисту не будут платить неустойку за досрочное расторжение договора. Отмечается, что Кашшаи выплатят три его зарплаты.
Напомним, сегодня, 13 сентября, стало известно, что Кашшаи покинул пост руководителя департамента судейства РФС. Он возглавлял департамент с 9 января 2020 года.
Источник: Sport24
Официально: Кашшаи покинул пост главы департамента судейства РФС
Колосков: Кашшаи хорошо поработал на посту главы департамента судейства РФС
Источник: Кашшаи после досрочного расторжения контракта с РФС выплатят зарплату за три месяца
Стали известны детали расторжения контракта РФС с Виктором Кашшаи, возглавлявшим департамент судейства организации.
Фото: РФС