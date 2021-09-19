"Локомотив" арендует "Лужники" для проведения тренировок основного состава

В московском "Локомотиве" прокомментировали информацию, согласно которой "железнодорожники" договорились об аренде стадиона "Лужники" на 49 лет.

Фото: Sport24





Напомним, в настоящее время домашние матчи "Локомотива" проходят на "РЖД Арене".



После 7-и туров команда Марко Николича имеет в своем активе 15 очков и занимает 3-ю строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. "В данный момент ФК " Локомотив " арендует "Лужники" для проведения тренировок основного состава, однако никаких долгосрочных договоров на аренду клуб не заключал", - приводит слова пресс-службы красно-зеленых Sport24 Напомним, в настоящее время домашние матчи "Локомотива" проходят на "РЖД Арене".После 7-и туров команда Марко Николича имеет в своем активе 15 очков и занимает 3-ю строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.