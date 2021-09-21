Напомним, что накануне "Рубин" уступил "Зениту" дома со счетом 1:3 в матче восьмого тура РПЛ. Во время игры Слуцкий получил две желтые карточки от арбитра Сергея Иванова и был удален.
Гаджиев выступил в защиту Слуцкого. Он отметил, что тренеры имеют право проявлять эмоции во время матчей.
"Считаю Слуцкого одним из самых интеллигентных российских тренеров. Леонид Викторович в своих оценках не руководствуется эмоциями. Эмоции на скамейках бывают у любого тренера, какой бы он ни был выдержанный и уравновешенный. Неестественно не проявлять их в игре. Эмоции нужны и для работы. <...> Сказать тренеру, чтобы он не проявлял эмоций, - это категорически неверно", - заявил Гаджиев.
Отметим, что арбитр Иванов, удаливший Слуцкого, объяснил свое решение тем, что наставник "Рубина" регулярно выходил за пределы технической зоны.
Источник: RT
Судья Иванов объяснил удаление Слуцкого в матче "Рубин" - "Зенит"
Гаджиев - об удалении Слуцкого: эмоции бывают у любого тренера. Неестественно не проявлять их в игре
Известный тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал удаление наставника "Рубина" Леонида Слуцкого в матче с "Зенитом".
Фото: РИА Новости