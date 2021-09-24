Бывший спортивный директор "Тамбова" Худяков: не боюсь обвинений в мошенничестве, я в себе уверен

Бывший спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал информацию о том, что у него дома прошли обыски.

Фото: "Тамбов"





Худяков в своем комментарии заявил, что не боится обвинений в мошенничестве.



"Какая-то чушь! Нужно же что-то выдумывать! Информация о мошенничестве? Слушайте, правоохранительные органы что-то пытаются найти. Но пока нет никаких обвинений. Я уже ничему не удивляюсь… Кому-то это все выгодно. "Тамбова" не стало. И нужно кого-то крайним сделать. <...> Боюсь ли я обвинений в мошенничестве? Нет, не боюсь! Я в себе уверен", - сказал Худяков.



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СМИ: бывших руководителей "Тамбова" подозревают в хищениях Напомним, ранее сообщалось, что дома у Худякова прошли обыски. Также следственные действия проводились дома у бывшего гендиректора "Тамбова" Ольги Коноваловой. По данным СМИ, обыски прошли в рамках расследования уголовных дел о мошенничестве.Худяков в своем комментарии заявил, что не боится обвинений в мошенничестве."Какая-то чушь! Нужно же что-то выдумывать! Информация о мошенничестве? Слушайте, правоохранительные органы что-то пытаются найти. Но пока нет никаких обвинений. Я уже ничему не удивляюсь… Кому-то это все выгодно. "Тамбова" не стало. И нужно кого-то крайним сделать. <...> Боюсь ли я обвинений в мошенничестве? Нет, не боюсь! Я в себе уверен", - сказал Худяков.Источник: Спорт-Экспресс