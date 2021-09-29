- Поможет ли нашим клубам отмена лимита на легионеров повторить успех "Шерифа"? А где сейчас находится национальная сборная Молдавии? Вот я и ответил вам на этот вопрос, - приводит слова Семина Sport24.
В текущем сезоне тираспольский "Шериф" впервые в клубной истории и первым из молдавских клубов пробился в групповой этап Лиги чемпионов, в котором одержал две победы в двух турах. При этом на групповом этапе в составе "ос" не сыграл ни один молдавский игрок. Сборная Молдавии в действующем рейтинге ФИФА занимает 180 место.
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"А где сейчас находится сборная Молдавии?" Семин высказался об отмене лимита на легионеров в ракурсе побед "Шерифа"
Экс-наставник "Локомотива" и "Ростова" Юрий Семин ответил на вопрос о том, может ли помочь отмена лимита на легионеров в РПЛ достичь успехов молдавского "Шерифа".
Фото: РПЛ