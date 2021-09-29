Напомним, ранее СМИ сообщили, что Малофеев хочет приобрести "Спартак".
В своем комментарии бизнесмен заявил, что данные прессы не соответствуют действительности.
"Мой ответ: нет. Я не рассматриваю вариант с покупкой "Спартака", - сказал Малофеев.
Отметим, что нынешний владелец "Спартака" Леонид Федун приобрел контрольный пакет акций клуба в 2004 году.
"Спартак" на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе "красно-белых" 13 набранных очков.
Источник: РБ Спорт
СМИ: бизнесмен Константин Малофеев намерен купить "Спартак"
Бизнесмен Малофеев опроверг информацию о намерении приобрести "Спартак"
Известный предприниматель Константин Малофеев прокомментировал информацию о том, что он заинтересован в покупке "Спартака".
Фото: "Спартак"