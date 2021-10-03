Лоза: уровень игроков "Спартака" и "Ахмата" — ФНЛ, никто из них не претендует на игру в топ-клубах

Российский музыкант Юрий Лоза высказался о "Спартаке" и "Ахмате" в преддверии очного матча команд в 10-м туре РПЛ.

Фото: архив Юрия Лозы