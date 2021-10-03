Лоза: уровень игроков "Спартака" и "Ахмата" — ФНЛ, никто из них не претендует на игру в топ-клубах

— И в "Спартаке", и в "Ахмате" играют футболисты одного уровня. Уровень этих игроков — второй дивизион, никто из них не претендует на выступление в топ-клубах, — рассказал Лоза в интервью "СЭ".
Матч между "Ахматом" и "Спартаком" состоится сегодня, 3 октября. Начало встречи: 19:00 мск.
После девяти туров подопечные Андрея Талалаева расположились на 11-й строчке чемпионата России с 12 очками. Команда Руя Витории идет на девятой позиции с 13 очками.
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Российский музыкант Юрий Лоза высказался о "Спартаке" и "Ахмате" в преддверии очного матча команд в 10-м туре РПЛ.
Фото: архив Юрия Лозы