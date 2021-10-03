"Пока не знаю, что с Промесом. Он испытывал дискомфорт. Надеюсь, все обойдется. Повреждение у Максименко? Ничего такого не было", - заявил Витория.
Напомним, что накануне "Спартак" обыграл "Ахмат" на выезде с минимальным счетом. Единственный гол в матче забил форвард "красно-белых" Александр Соболев.
"Спартак", набрав 16 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Ахмат" имеет в активе 12 очков и пребывает на 11-м месте в турнирной таблице.
Источник: Спорт-Экспресс
Витория прокомментировал победу "Спартака" над "Ахматом"
Витория после игры с "Ахматом" рассказал о состоянии Промеса и Максименко
Наставник "Спартака" Руй Витория после победы над "Ахматом" в поединке 10-го тура РПЛ высказался о состоянии полузащитника Квинси Промеса и вратаря Александра Максименко.
Фото: "Спартак"