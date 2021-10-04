Канчельскис отметил, что решение о потенциальной смене президента лиги могут принять, не обращая внимание на мнение клубов. Он также не исключил, что Прядкин останется на посту руководителя РПЛ.
"Для ухода президента РПЛ нужны серьезные основания. Либо они найдут общий язык, либо наступят перемены. <...> В любом случае, решение будет приниматься на самом высоком уровне, поэтому возможен любой исход. Как наверху решат, так и будет. Мнение клубов могут вообще не учесть, если последует отмашка сверху по конкретной кандидатуре. Могут и оставить Прядкина в приказном порядке", - заявил Канчельскис.
Источник: Sport24
СМИ: в проекте повестки дня общего собрания РПЛ нет пункта об отставке Прядкина, но вероятность его ухода высока
Канчельскис - о возможной отставке Прядкина: мнение клубов могут вообще не учесть
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о ситуации с возможным уходом Сергея Прядкина с поста президента РПЛ.
Фото: РИА Новости