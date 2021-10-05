Мещеряков отметил профессионализм Николича и его личностные качества. Также он заявил, что сербский тренер умеет отстаивать собственное мнение.
"Во-первых, нынешнее руководство "Локомотива" берет на себя всю ответственность за это решение. Что касается Марко, считаю его профессионалом в плане работы и хорошим человеком. Он имеет свое мнение и умеет его отстаивать. Хочу пожелать ему удачи. Я уверен, что он не затеряется", - сказал Мещеряков.
Отметим, что исполняющим обязанности главного тренера "Локо" назначен Дмитрий Лоськов. "Железнодорожники" на данный момент располагаются на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.
Источник: ТАСС
Мещеряков рассказал, жалеет ли он о приглашении Николича в "Локомотив"
Мещеряков: считаю Николича профессионалом в плане работы и хорошим человеком
Экс-глава совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков поделился мнением о Марко Николиче, накануне покинувшем пост главного тренера команды.
Фото: "Локомотив"