Отметим, что накануне "Локо" объявил о достижении договоренности с Гисдолем. Вскоре немецкий специалист возглавит команду.
Геркус, комментируя новость о назначении Гисдоля, поделился мнением о недостатках этого специалиста.
"Первый раз вчера услышал про него. Насколько я понимаю - это специалист по выживанию в первой Бундеслиге. Из минусов - никогда не играл в еврокубках и не тренировал за пределами Германии. Очень любопытно посмотреть, что в нем разглядело руководство клуба", - сказал Геркус.
Источник: Спорт-Экспресс
«Локомотив» назначает главным тренером Маркуса Гисдоля. Майн Готт*, кто это?
Геркус: любопытно посмотреть, что в Гисдоле увидело руководство "Локомотива"
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о назначении Маркуса Гисдоля главным тренером "железнодорожников".
Фото: РИА Новости