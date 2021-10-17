Гендиректор "Ахмата": вопрос об отставке Талалаева не будет обсуждаться на завтрашнем собрании команды

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о том, что завтра, 18 октября, может быть принято решение об увольнении главного тренера Андрея Талалаева.

Фото: РПЛ





Ранее в СМИ появилась информация, что президент "Ахмата" Магомед Даудов в понедельник, 18 октября, планирует созвать экстренное совещание. Сообщалось, что на совещание приглашен главный тренер грозненцев Андрей Талалаев.



"Ахмат" в гостях проиграл "Химкам" со счетом 0:2. Голы в этом матче на свой счет записали Илья Кухарчук и Александр Долгов. "Ахмат" идет на 11-й строчке, имея в активе 12 очков.



СМИ: "Ахмат" в понедельник проведет совещание относительно будущего Талалаева "В понедельник будет не совещание, а собрание команды, которое проведет президент клуба. Вопрос об отставке Талалаева обсуждаться не будет. Даудов хочет просто поговорить с командой", - цитирует Айдамирова Sport24 Ранее в СМИ появилась информация, что президент "Ахмата" Магомед Даудов в понедельник, 18 октября, планирует созвать экстренное совещание. Сообщалось, что на совещание приглашен главный тренер грозненцев Андрей Талалаев."Ахмат" в гостях проиграл "Химкам" со счетом 0:2. Голы в этом матче на свой счет записали Илья Кухарчук и Александр Долгов. "Ахмат" идет на 11-й строчке, имея в активе 12 очков.