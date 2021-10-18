"Не исключаю ли я уход в другую команду? Я очень хочу играть, у меня есть амбиции, так что все может быть", – передает слова Мостового "Российская Газета".
В этом сезоне полузащитник "Зенита" появился на поле 13 раз, в 11-ти из которых выходил на замену. За все матчи у футболиста ни одного результативного действия.
"Зенит" - лидер чемпионата России. В этом сезоне после 11-ти игр в активе команды Сергея Семака 23 очка. От идущего вторым "Сочи" петербуржцев отделяют два балла. Следующий матч в РПЛ "сине-бело-голубые" проведут против "Спартака" 24-го октября в 19:00.
Мостовой - об уходе из "Зенита": очень хочу играть, у меня есть амбиции, так что все может быть
Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Андрей Мостовой высказался о возможном уходе из клуба.
Фото: РИА Новости