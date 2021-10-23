Напомним, Кофрие присоединился к "Спартаку" в минувшее трансферное окно. Бельгиец перешел в российский клуб из "Сент-Труйдена". Кофрие подписал с "красно-белыми" контракт до июня 2025 года. В текущем сезоне 24-летний бельгиец провел 5 матчей в РПЛ и 1 игру в Лиге Европы.
"Болельщиков можно понять. На старте сезона команда переживала не лучшие времена, а тут приезжает футболист из Бельгии, имя которого мало кому известно. Мне остается только выкладываться на поле. Надеюсь, ситуация будет становиться лучше", - сказал Кофрие.
Спартак" занимает 7-е место в таблице Российской Премьер-лиги. Подопечные Витории в 11 матчах набрали 17 очков. В Лиге Европы "Спартак" после трех матчей замыкает группу C, имея в активе 3 очка.
Источник: "СЭ"
Кофрие назвал цели "Спартака" на сезон
Защитник "Спартака" Кофрие ответил на критику болельщиков
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Фото: ФК "Спартак"